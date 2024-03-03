"القرد فينيسيوس".. رابطة الليجا تحقق في واقعة عنصرية بموقعة فالنسيا وريال مدريد!

طفل يتورط في حادث منفرد!

تحقق رابطة الدوري الإسباني في انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل وصف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بالقرد، خلال مواجهة فالنسيا (2-2)، مساء السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

كانت المباراة هي الأولى لفينيسيوس على ملعب ميستايا، بعد مواجهة الموسم الماضي، التي تعرض فيها لإساءات عنصرية من مئات المشجعين قبل وأثناء المباراة، حسب الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقالت السيدة التي نشرت "حادثة الطفل" في تصريح لشبكة "ESPN": "جرى استدعاء الشرطة أثناء المباراة، للتحقيق في الواقعة".

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سجل النجم البرازيلي هدفين خلال مباراة السبت، ليعيد ريال مدريد من تأخره (2-0) إلى التعادل، علمًا بأنه رفع إشارة "القبضة السوداء" المناهضة للعنصرية في وجه جماهير فالنسيا بعد هدفه الأول، قبل أن يحتفل بقوة في مواجهتهم بعد الهدف الثاني.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث عنصرية جماعية خلال المباراة، لكن فينيسيوس تعرض لصافرات الاستهجان من قبل جماهير فالنسيا.