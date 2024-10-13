السعودية تواجه البحرين في تصفيات كأس العالم 2026..

أصبح المنتخب السعودي، مُهددًا بفقدان خدمات أحد عناصره الأساسية، في مباراة البحرين، المقررة يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعانى ناصر الدوسري، لاعب وسط الهلال، من آلام في الركبة مع المنتخب السعودي، أثناء مشاركته في مواجهة اليابان، والتي انتهت بخسارة الأخضر في الجوهرة المشعة، بنتيجة (0-2)، في الجولة الثالثة من التصفيات.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ناصر الدوسري خضع لأشعة رنين مغناطيسي بمنطقة الركبة، علمًا بأن اللاعب وصل إلى المستشفى وهو يسير بشكل طبيعي، فيما كشفت الفحوصات عن معاناة اللاعب من انصباب طفيف بمفصل الركبة، بعد شعوره بآلام وتورم طفيف.

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وطبقًا لذلك، فإن مشاركة الدوسري أمام البحرين، ستعود إلى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، سواءً بمنحه فرصة اللعب أو إعفائه من المشاركة لحين الوصول للجاهزية الكاملة.

ويحل المنتخب السعودي، في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، مبتعدًا بفارق الأهداف عن أستراليا، الوصيف، والبحرين، رابع المجموعة، بينما يتزعم المنتخب الياباني الصدارة بالعلامة الكاملة، محققًا 9 نقاط.

يذكر أن منتخب السعودية استهل مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، بالتعادل مع إندونيسيا (1-1)، والفوز على الصين (2-1)، ثم الخسارة أمام اليابان (0-2)، في الجولات الثلاث الأولى، علمًا بأن أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث، سيتأهلون مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع إلى مرحلة الملحق.