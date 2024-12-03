النرويجي لا يزال "القائد المفضل" لعدد من المستخدمين

بات الصبر على هداف الدوري الإنجليزي ونجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، لا يطاق لدى قطاع عريض من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، ويفكر الكثيرون في بيعه قبل الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

لكن ما يجعل هذا القرار صعبًا هو حتمية عودة مانشستر سيتي لطريق الانتصارات، بعد مروره بواحدة من أصعب فتراته خلال السنوات الأخيرة، والأسوأ على الإطلاق في مسيرة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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القرار الصعب

يخوض مانشستر سيتي مواجهة سهلة على الورق، حيث يستضيف منافسه نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، لذلك قد تكون هذه المباراة فرصة سانحة أمام عودة هالاند للتهديف من جديد.

وسجل هالاند هدفين فقط خلال آخر 8 مباريات خاضها مانشستر سيتي في البريميرليج، حيث أحرز هدف الفوز الوحيد أمام ساوثهامبتون في الجولة التاسعة، وسجل كذلك هدف السيتي الوحيد في خسارته 1-2 أمام برايتون في الجولة الحادية عشرة.

لكن نفضل المزيد من الصبر على هالاند، خلال الجولتين المقبلتين، خاصة وأن الفريق سيخوض مواجهتين سهلتين أمام نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، قبل مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد، والتي اعتاد النرويجي على الانفجار فيها.

خيارات أخرى

تبرز مجموعة أخرى من الخيارات، في الجولة الرابعة عشرة، أهمها عناصر فريق وست هام، الذي سيواجه ليستر سيتي خارج الديار، لكنه أمام جدول سهل لمدة 5 جولات قادمة، ويعتبر جارود بوين أفضل خيار في الفريق.

وبناء على فورمة مانشستر يونايتد الأخيرة، فإنه يمكن التعويل أماد ديالو وراشفورد، إلى جانب برونو فيرنانديز، ويعتبر الأخير الأفضل بسبب ضمانه لعدد أكثر من الدقائق.

ولا يزال ماتيوس كونيا خيارا جيدًا رغم إخفاقه في التسجيل بالمباراة السابقة، كما أنه لا يمكن أبدا التفريط في محمد صلاح نجم ليفربول.

وأخيرا، لا بد من وجود أحد اللاعبين من تشيلسي إما كول بالمر أو نيكولاس جاكسون، كما يبرز أيضا إنزو فيرنانديز في الفترة الأخيرة، بسبب قيامه بأدوار هجومية. وفي أرسنال لا غنى عن بوكايو ساكا أو أوديجارد، ويمكن أن يكون تروسارد اختيارًا غير معتاد.

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