بعد القرار الإنجليزي .. حسم جدل انتقال روبن نيفيش من الهلال إلى نيوكاسل يونايتد

هل ينتقل روبن نيفيش من الهلال إلى نيوكاسل يونايتد؟!

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"هل ينتقل البرتغالي روبن نيفيش من الهلال إلى نيوكاسل يونايتد؟!".. سؤال طرحه الآلاف من عشاق الفريق الأزرق، في الساعات القليلة الماضية؛ بعد القرار الإنجليزي الحاسم، الذي تم اتخاذه اليوم الثلاثاء.

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الأندية الإنجليزية صوتت اليوم الثلاثاء، على قرار يسمح باستمرار انتقال اللاعبين بين الفرق التابعة لنفس الجهة، خلال الميركاتو الشتوي القادم، ورفض اقتراح "الحظر" الذي تم مناقشته على نطاقٍ واسع.

وبناء على هذا التصويت.. يحق لنيوكاسل الإنجليزي، التعاقد مع نيفيش من الهلال، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ على الرغم من أن الناديين، تابعين لنفس الجهة، وهي صندوق الاستثمارات السعودي.

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ولكن.. الإعلامي الرياضي دافيد أورنستين، طمأن الجماهير الهلالية، بشأن مستقبل النجم البرتغالي، الذي انضم إلى الفريق الأول، في صيف العام الحالي، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.

أورنستين أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استمرار روبن نيفيش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الأقل.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن نيفيش لن ينتقل إلى نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يريده بشدة لتعويض متوسط الميدان الإيطالي "الموقوف" ساندرو تونالي، على الرغم من القرار الإنجليزي الأخير.

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