"القرار الأخير لجيرارد" .. الشيخ يكشف عن مكسب ضخم للاتفاق من خزائن الاتحاد!

الاتفاق سيجني ثمار قرار الاتحاد السعودي قريبًا

SHAHID

يرى الناقد الرياضي السعودي محمد الشيخ، أن الاتفاق سيكون مستفيدًا من تفعيل بند شراء اللاعبين المعارين إلى الاتحاد، مؤكدًا أنه لا يفضل عودتهم.

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ويلعب الثلاثي حامد الغامدي وأحمد الغامدي وسعد الموسى، في صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من الاتفاق منذ يناير الماضي، مع وجود بند في العقد بتفعيل الشراء النهائي مقابل 160 مليون ريال.

وقال الشيخ في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": "القرار في النهاية يعود إلى جيرارد، لكن من وجهة نظري من الأفضل لا أُفضل عودة اللاعبين المُعارين من الاتفاق".

وتابع الشيخ: "جيرارد يرى أن اللاعبين الناضجين القادمين من أندية كبرى (فرق المقدمة)، يمكن أن يضيفوا للفريق أكثر من اللاعبين الموهوبين الذين لا يتطورون داخل صفوفه".

وأردف: "الاتفاق يأتي بلاعبين من خارج النادي من الاتحاد، النصر، وسيأتي من الهلال في الموسم المقبل لأنهم يمثلون إضافة قوية له بشكل أفضل".

وختم: "أنا مع تفعيل بند الشراء هذ الأمر سيوفر للاتفاق 160 مليون ريال، خصوصًا أن الموسم المقبل سيشهد وفرة من اللاعبين مع تقليل عدد قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا وبالتالي أنا أذهب مع جيرارد".

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وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن حامد الغامدي سيلعب موسمًا آخر مع الاتحاد على سبيل الإعارة، فيما سينتقل سعد الموسى وأحمد الغامدي بصفة نهائية للعميد.

SHAHID