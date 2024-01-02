أقوال تزيد القضية اشتعالًا.. الكشف عن شهادة جيني هيرموسو أمام القضاء عن روبياليس

أدلت بشهادتها لمدة ساعتين ونصف

أدلت الدولية الإسبانية جيني هيرموسو بشهادتها أمام محكمة مدريد، فيما يعرف بقضية القبلة الشهيرة والمتهم فيها رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس.

وقالت هدافة إسبانيا المتوجة بمونديال السيدات أمام المحكمة، إن "قبلة رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس لم تكن بالتراضي".

ووفق وسائل إعلام إسبانية، فقد أدلت هيرموسو بشهادتها أمام المحكمة لمدة ساعتين ونصف، وقالت للقاضي إن "القبلة كانت غير متوقعة ولم تكن بالتراضي في أي وقت".

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وعقب الجلسة، صرحت اللاعبة للصحفيين: "كل شيء في يد العدالة، هذا كل ما يمكنني قوله"، حسب "بي بي سي".

في المقابل، يزعم روبياليس أن القبلة كانت عفوية، ولم تكن تحمل أيًا من معاني التطاول الجسدي المتهم بها الآن من قبل القضاء الإسباني.

وأفسدت هذه القبلة تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023، بينما كان سلوك روبياليس أثناء الاحتفال محل جدل كبير، وأدت الضغوط إلى رحيله عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ومنع "فيفا" مزاولته أي نشاط رياضي.