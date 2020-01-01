القبض على هودسون أودوي للاشتباه في جريمة اغتصاب

نجم تشيلسي متهم في جريمة اغتصاب

ألقت السلطات الإنجليزية القبض على النجم الصاعد لتشيلسي كالوم هودسون أودوي للاشتباه في حالة اغتصاب لفتاة مجهولة.

وتم القبض على نجم تشيلسي فجر الأمس من منزله من خلال سيارة شرطة وسيارة إسعاف حضرت لتحمل الفتاة التي تواجدت معه في منزله.

وحسب الشرطة فإن الفتاة كانت في حالة إعياء شديد، لتنقل على سيارة الإسعاف، ويشتبه في البداية بإصابتها بفيروس كورونا وكونه السبب في تلك الحالة.

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ولكن حسب ما ذكرته المصادر الإنجليزية فإنها قد أفادت بأنه تم اغتصابها من قبل لاعب تشيلسي عندما حضرت الشرطة والإسعاف، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتم القبض على رجل آخر في مكان الحادث للاشتباه في تورطه، وقد أُطلق سراحه من الحجز وأُفرج عنه بكفالة بعد الاستماع لأقواله.

ويأتي ذلك الحادث بعد أسابيع من إعلان شفاء نجم تشيلسي الشاب من فيروس كورونا الجديد، حيث أصيب به في الثاني عشر من مارس الماضي.

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