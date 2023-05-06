القبض على لاعب كرة بعد محاولته تهريب الكوكايين في حذائه إلى مدريد

ليست الواقعة الأولى من نوعها لنفس اللاعب

قامت السلطات الكولومبية بوضع اللاعب السابق دييجو أوسوريو تحت الإقامة الجبرية، بعدما تبين تورطه في تهريب مواد مخدرة في شهر أبريل الماضي.

أوسوريو تم القبض عليه في 8 أبريل 2023 بمطار خوسيه ماريا كوردوفا الدولي، للعثور على حقيبة مشبوهة خاصة به وقعت تحت أنياب هيئة مكافحة المخدرات التي قامت بفحص محتوياتها.

صحيفة "Infobae Colombia" أكدت أن اللاعب الدولي الكولومبي السابق كان يهدف إلى تهريب هذه المخدرات إلى أوروبا وبالتحديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشارت إلى أن الضابط المسؤول قام بفحص شنطة أوسوريو بعد ملاحظته بعض الأشياء الغريبة بها مثل رائحتها القوية، حيث تم العثور على بعض أزواج الأحذية والنعال التي احتوت على مواد مخدرة من هيدروكلوريد الكوكايين.

ورغم أن عملية القبض على نجم ناسيونال السابق كانت في شهر أبريل، إلا أن القضية تم الإعلان عنها للصحف الآن بعدما أصبحت القضية معروفة بخضوع أوسوريو تحت سيطرة السلطات المحلية في بلاده.

يذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها لصاحب الـ52 سنة، لأنه تم القبض عليه في 2002 بمدينة ميامي الأمريكية، وتم اتهامه كذلك في عام 2016 بتهريب الكوكايين إلى إسبانيا.