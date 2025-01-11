الجميع ظن أنها مزحة .. القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمة تصوير شريط جنسي

الشرطة قالت إنه في العشرينات من عمره

واقعة صادمة حدثت لأحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي، بعدما تم القبض عليه على أرض الملعب أمام زملائه في الفريق، وذلك للاشتباه في تصويره شريطًا جنسيًا دون موافقة إحدى الفتيات.

المشهد كان صادمًا لزملائه في الفريق، حيث تم اقتياد اللاعب في الساعة الحادية عشر صباحًا، وخضع لجلسة استجواب استمرت لست ساعات أمام الشرطة الإنجليزية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن الشرطة صادرت هاتفين كانا مع اللاعب، وقامت بفحصهما بحثًا عن أي لقطات أو تسجيلات للفيديو.

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والغريب في الأمر أن البعض توقع أن الموقف كان مجرد مزحة عندما شاهدوا اللاعب يتم القبض عليه داخل الملعب، ولم يصدق أغلبهم أن القصة ليست كذلك، عندما دخل ضابطان يرتديان الزي الرسمي إلى ساحة التدريبات.

وعلمت "ذا صن" أن الشرطة تحركت بعدما اتهمت فتاة أحد اللاعبين في البريميرليج، بتصوير جلسة حميمية بينهما سرًا على الرغم من أنها طلبت منه عدم القيام بذلك، كما أكدت أنها شعرت بالانتهاك والإذلال بعدما طردها من منزله عقب ممارسة الجنس معها، وأشارت إلى أنها رفضت تسجيل شريط جنسي أو المشاركة في علاقة ثلاثية معه.

وقالت الشرطة للصحيفة:"تم القبض على رجل في العشرينيات من عمره للاشتباه في قيامه بانتهاك الخصوصية".

وفي النهاية تقرر عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى بسبب غياب الأدلة الكافية، كما رفض النادي الذي ينتمي له اللاعب التعليق على أي شيء.