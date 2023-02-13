القبض على محمد إحتارين المغربي من أصل هولندي وتفتيش منزله!

مشاكل لاعب يوفنتوس لا تنتهي!

كشفت تقارير صحفية عن القبض على اللاعب المغربي من أصل هولندي محمد إحتارين لاعب يوفنتوس الحالي وأياكس السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "نوس"، والتي أكدت أن اللاعب تم القبض عليه من منزله وتم تفتيش مقر إقامته عن طريق شرطة مدينة أوتريخت.

وأكدت الصحيفة أن عملية القبض على اللاعب تأتي في ظل قضية جديدة غير مرتبطه بعمليات التهديد التي قام بها قبل أشهر وتم القبض عليه بسببها أيضًا.

وكشف بيان لشرطة المدينة عن صحة تلك الأخبار، حيث ذكر إنه تم القبض على شاب في نفس العمر وأنه تم تفتيش منزله بشكل دقيق.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد نشر بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر لينفي عن نفسه تهمة التواصل مع عصابات المافيا والتورط معهم في أنشطة إجرامية.