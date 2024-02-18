فيديو | الدون القائد المتواضع .. لفتة إنسانية رائعة من كريستيانو رونالدو تجاه وليد عبدالله

مواقفه الرائعة لا تنتهي، ليجسد الصورة الحقيقة للقائد..

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بعد لفتته الرائعة مع المدافع عبدالإله العمري أثناء إصابته، كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مواقفه الرائعة من لاعبي فريقه، ليقد القائد في الصورة المثلى له، ويثبت أنها ليست فقط "شارة قماش" يحملها على ذراعه.

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العالمي استضاف الفتح أمس السبت، محققًا الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وخلال المباراة، تعرض حارس النصر الأساس راغد النجار للإصابة، واضطر مدربه لويس كاسترو لاستبداله في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

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لكن سقط وليد هو الآخر مصابًا إبان اللقاء، في وضع استدعى تدخل الجهاز الطبي قبل أن يكمل المباراة بشكل طبيعي.

وبينما كان الحارس يعالج على أرض الملعب، سارع الدون لإحضار زجاجة مياة له قبل أن يسبقه زميله مارسيلو بروزوفيتش ويحضرها، في موقف علق عليه الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل: "قيمة وقامة كبيرة لا يعرف قيمتها إلا اللاعبين الكبار".

يذكر أن العالمي يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة.

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