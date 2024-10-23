"إسقاطي بالقاضية أصعب من تغيير موعد الكلاسيكو" .. تيباس يرد على تهديد المقاتل توبوريا بضربه!

تضارب المواعيد يغضب البطل الإسباني

علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، على هجوم بطل نزالات UFC الإسباني إيليا توبوريا، بسبب أزمة موعد مباراة الكلاسيكو بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، مساء السبت المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني، وهو نفس الموعد الذي يلتقي فيه إيليا توبوريا خصمه ماكس هولواي، للدفاع عن حزامه في نزال عالمي تستضيفه مدينة أبوظبي الإماراتية.

وأبدى توبوريا غضبه من تعارض موعد نزاله مع نفس موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، حيث قال في مؤتمر صحفي: "دعونا نرى ما إذا كان عليّ بدلًا من إقصاء هولواي بالضربة القاضية أن أضرب الرجل المسؤول عن وضع المباراة في نفس يوم معركتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المقاتل الإسباني ضاحكًا: "لن أخبر الجماهير بعدم مشاهدة المباراة ومشاهدة معركتي، لكن يؤلمني أنهم لا يستطيعون رؤية الأمرين، وأنهم يجب أن يستمتعوا بهما. أتوقع فوز ريال مدريد (3-1).. وخصمي التالي سيكون خافيير تيباس".

ونشر تيباس تغريدة ساخرة على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، للرد على توبوريا، قائلًا: "لم أكن أعلم أنك وضعتني في خططك للضربة القاضية".

وأضاف: "عليك الحذر.. إسقاطي بالقاضية أصعب من تنظيم الكلاسيكو في الوقت الذي يريده الجميع. لكن أعط ماكس هولواي كل ما لديك!".