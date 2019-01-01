القاسم يطلب الحشد من جماهير التعاون أمام الهلال

رئيس التعاون يستلح بجماهير فريقه لمواجهة الهلال في بطولة الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

ناشد محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون جماهير فريقه للتواجد بكثرة في مباراة الفريق، أمام الهلال يوم الإثنين بالدوري السعودي.

ويختتم الهلال والتعاون، مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود.

وكتب القاسم عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "عشاق التعاون كما كنتم سند الذئاب في نصف نهائي الكأس ننتظر دعمكم غداً في مؤجلة الدوري من أجل هدفنا الآخر والمركز الثالث بالدوري ان شاء الله".

وحقق التعاون فوزاً كبيراً يوم الجمعة الماضية على الهلال، بخمسة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس الملك، على ملعب مباراة الغد.

عشاق #التعاون كما كنتم سند الذئاب في نصف نهائي الكأس ننتظر دعمكم غداً في مؤجلة الدوري من أجل هدفنا الآخر والمركز الثالث بالدوري ان شاءالله ،،،#التعاون_الهلال — محمد القاسم (@malqassm2) April 28, 2019

ومن المنتظر أن يلعب السكري، مباراة النهائي يوم الخميس 2 مايو القادم، أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، وسيضمن الفائز المشاركة الآسيوية الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر.