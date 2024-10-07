كرنفال خاص أمام القادسية .. لؤي مشعبي يفجر مفاجأة لرؤساء الاتحاد السابقين

رئيس الاتحاد يحذر كذلك من الجندل..

في لفتة رائعة من الرئيس الحالي لنادي الاتحاد السعودي لؤي مشعبي، قرر إقامة احتفالية خاصة لرؤساء النادي السابقين، في إطار توحيد الصف خلف العميد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاحتفالية من المقرر أن تقام على هامش مواجهة القادسية المقبلة، المقرر إقامتها في 19 من أكتوبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مشعبي بشأنها خلال تصريحاته للصحفي علاء سعيد: "مواجهة القادسية ستكون كرنفالًا، علينا تتويجه بالفوز، سنطلق عليها (ليلة الوفاء)، لأننا سنكرم عدد كبير من رؤساء الاتحاد السابقين الذي أكدوا حضورهم، سنخصص برنامجًا خاصًا لهم".

GOAL

وانتقل رئيس النادي الجداوي على المواجهة المرتقبة أمام الجندل؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مشددًا على ضرورة حضور الجماهير لدعم اللاعبين بها، رافضًا الاستهانة بالخصم.

الجندل كان قد حقق المفاجأة في دور الـ32 من كأس الملك، إذ أطاح بالأهلي من البطولة بهزيمته بثنائية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال؛ محتل الصدارة.