القادسية يُحاصر النصر والاتحاد، ويمنح الشباب بارقة أمل

تطورات مهمة في سوق الانتقالات وملف الكفاءة المالية

يسعى ناديي النصر والاتحاد لتسديد ديونهما والحصول على شهادة الكفاءة المالية ليُتاح لهما قيد لاعبيهم الجدد في قائمتيهما للموسم القادم من الدوري السعودي، ولدى الناديين فرصة حتى الـ21 من أغسطس القادم لفعل ذلك.

النصر تعاقد مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر فيما بات الاتحاد قريبًا جدًا من ضم إيجور كورونادو نجم الشارقة، لكن الناديين تلقيا صفعة قوية من نادي القادسية، فيما مُنح الشباب من نفس النادي بارقة أمل تخص سعيه للتوقيع مع حسن العمري.

الكفاءة المالية .. القادسية يُصعب مهمة النصر والاتحاد

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن نادي القادسية رفض تمامًا التنازل عن شكواه ضد النصر والاتحاد فيما يخص مستحقاته المالية المتأخرة عن انتقال خالد الغنام للأول وهارون كمارا للثاني.

قضية كمارا وصلت إلى مرحلة خصم النقاط من الاتحاد، فيما مازالت قضية الغنام منظورة أمام الاتحاد السعودي، وتُقدر مستحقات القادسية لدى الناديين بـ20 مليون ريال سعودي تقريبًا.

النصر والاتحاد يُحاولان جدولة تلك المستحقات والتوصل إلى تسوية مالية مع القادسية لإلغاء ذلك المبلغ من حجم الديون المتراكمة عليهما، لكن النادي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى رفض تمامًا مما يزيد من صعوبة مهمة الناديين الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

القادسية يُحدد سعر حسن العمري

تألق حسن العمري خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي، وقد أنهاه على رأس قائمة الهدافين السعوديين للبطولة برصيد 12 هدفًا، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية أبرزها الشباب.

هبوط القادسية إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي زاد من فرص العمري للرحيل عنه، لكنه لم يُغير في موقف النادي المتمسك بالحصول على مقابل مالي جيد للتخلي عنه.

التعاون كان قد قدم 6 ملايين ريال تقريبًا لضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا، فيما وصل عرض الشباب لضمه إلى 8 ملايين ريال، وقد رفض القادسية العرضين مطالبًا بعرض أفضل ماليًا.

صحيفة الشرق الأوسط كشفت النقاب عن تحديد إدارة القادسية لسعر العمري بـ10 ملايين ريال سعودي، بشرط أن يُسدد أكثر من نصفها على الأقل نقدًا ومباشرة.

هذا القرار من جانب "فارس الشرقية" منح الشباب بارقة أمل في نجاح محاولاته لضم الجناح الأيمن المتميز، إذ يُعد الفارق بين العرض والطلب صغيرًا ويُمكن تجاوزه من خلال المفاوضات في الأيام القادمة.

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