رسميًا - فيديو | على طريقة آرسنال وكالافيوري .. القادسية يصدم النصر والاتحاد بشأن محمد أبو الشامات

خطوة فاجأت العديد من القادسية

وجه القادسية صدمة قوية للأندية المهتمة بالتعاقد مع مدافعه الشاب، محمد أبو الشامات، وذلك بطريقة إعلان آرسنال تعاقده مع المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

الظهير صاحب الـ21 عامًا تلقى عروضًا من النصر والاتحاد والأهلي، خاصة في ظل انتهاء عقده خلال أكتوبر 2025، ولكن القادسية رفض التفريط به تمامًا وأصر على بقائه حتى لو لم يُجدد عقده مع الفريق.

محاولات القادسية الحثيثة إقناع أبو الشامات بتجديد العقد نجحت أخيرًا، حيث أعلن النادي مساء اليوم الأحد تجديد العقد حتى صيف 2029، وقد كشف عن ذلك بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس.

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وجاء فيديو الإعلان عن تجديد العقد مشابهًا لفيديو تقديم المدافع الإيطالي، كالافيوري، في آرسنال هذا الصيف، إذ أعلن المدرب ميشيل جونزاليس عن تجديد العقد بداية محاضرة للاعبين، قبل أن يتحدث اللاعب مبديًا سعادته بتلك الخطوة.

يُشار إلى أن محمد أبو الشامات، ابن النادي الأهلي الذي تدرج في فئاته السنية، لعب دورًا بارزًا في قيادة القادسية للعودة إلى دوري المحترفين السعودي.