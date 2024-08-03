القادسية مُهدد بشكوى في الفيفا .. حيلة بوكا جونيور بـ"تأخير" رحيل نجمه إلى دوري روشن!

الشرط الجزائي يتسبب في أزمة للقادسية ..

يبدو أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، لجأ إلى حيلة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من بيع عقد المحور الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لنادي القادسية، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة القادسية قد تقدمت بعرض لضم إيزيكيل فيرنانديز، مقابل 17 مليون دولار، مستندة إلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يُقدر بمبلغ 15 مليون دولار، إلا أن النادي الأرجنتيني لم يقبل بقيمة العرض المُقدم من فارس الشرقية.

وذكر الإعلامي الرياضي جيرمان جارسيا جروفا، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأن نادي القادسية أبلغ إدارة بوكا جونيورز، بأنه فعّل بند الشرط الجزائي نيابة عن اللاعب إكي فيرنانديز، وأمامه 72 ساعة لسداد المبلغ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتكمن الأزمة أن إدارة بوكا جونيورز تؤكد ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقد إيزيكيل فيرنانديز إلى 20 مليون دولار، بعد يوم الثاني من أغسطس، وفي حالة دفع القادسية لمبلغ الـ15 مليون فقط، فإن النادي الأرجنتيني سيتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي السعودي.

وينتظر القادسية قدوم المحور إيزيكيل فيرنانديز، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث شارك في كافة مباريات المنتخب الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة (0-1)، لتودع كتيبة المدرب ماسكيرانو، الحلم الأولمبي.