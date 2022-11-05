القادري حاسمًا الجدل: هذا هو حارس مرمى تونس الأساسي في كأس العالم

المنتخب التونسي يتوجه إلى السعودية غدًا الأحد

تتوجه بعثة المنتخب التونسي يوم غدٍ الأحد إلى مدينة الدمام السعودية للدخول في معسكر تدريبي أخير استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، والذي سينطلق بعد نحو أسبوعين.

جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي حسم الجدل المثار في الإعلام حول هوية حارس المرمى الأساسي لنسور قرطاج في قطر، مؤكدًا ثقته في أيمن دحمان لاعب الصفاقسي.

صاحب الـ50 عامًا أوضح في تصريحاته للقناة التاسعة الخاصة أن تحديد القائمة النهائية بـ26 لاعبًا سيُجبره على اتخاذ قرارات موجعة، مشيرًا إلى أنه استقر على القائمة النهائية بنسبة 99%.

وأضاف "قررنا ضم أربعة حراس مرمى للقائمة النهائية، نذكر ما حدث مع المنتخب في النسخة الأخيرة من كأس العالم حين خاض المباراة الأخيرة بحارس مرمى واحد فقط، أيمن دحمان سيكون الحارس الأساسي للمنتخب خلال كأس العالم، وبالنسبة للثلاثة الآخرون لم أحددهم بعد".

المنتخب التونسي وقع في المجموعة الرابعة بجانب أستراليا والدنمارك وفرنسا، وقد أكد المدرب أن التاهل إلى دور الـ16 هو هدف نسور قرطاج رغم صعوبة المجموعة.

يُشار إلى أن تونس ستُواجه الدنمارك ثم أستراليا قبل الموقعة المرتقبة مع حامل اللقب منتخب فرنسا.