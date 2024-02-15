الفيلم يقترب من النهاية .. نجم ريال مدريد يثير الجدل عن صفقة مبابي بإشارة غامضة

الفتى الفرنسي يزيد الفضول بين جماهير الميرنجي

أثار النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، فضول جماهير ناديه بإشارة غير مباشرة عن اقتراب النادي من إتمام الصفقة المرتقبة.

وكان كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس النادي، بقراره النهائي وهو الرحيل عن حديقة الأمراء بنهاية عقده في الصيف المقبل، بينما تشير كل المؤشرات إلى اقتراب كيليان من ريال مدريد.

وفور الكشف عن قرار مبابي بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان بشكل نهائي، نشر تشواميني تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، عبارة عن "إيموجي" لكوب من الفشار.

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وفسر المتابعون للنجم الفرنسي الشاب، هذا التعليق على أنه إشارة لاقتراب مبابي من الانضمام إلى تشواميني في ريال مدريد، وأن أوريلين يعرف ما يحدث ويجلس ليشاهد هذا الفيلم المُسلي.

وكان تشواميني قال في تصريحات سابقة، إن زملائه في غرفة ملابس يتحدثون عن صفقة مبابي ويتمنون إنجازها في أسرع وقت، وعندما سئل عما إذا كان كيليان قد تحدث معه حول احتمال الانضمام إلى ريال مدريد، علق: "بالنسبة لي شخصيًا، لم يعلن أي شيء. وإذا أخبرني فلن أقول بالتأكيد!".

وكانت شبكة "RMC"، قد أوضحت: "وفقًا لمعلوماتنا، لا يوجد حاليًا اتفاق كامل بين مبابي وريال مدريد، لكن كل شيء يشير الآن إلى أن كيليان سيرحل إلى النادي الإسباني هذا الصيف، رغم العرض الضخم الذي قدمه له باريس للتجديد".