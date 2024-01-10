الفيفا ينتقم لسيدات آياكس من "المتحرش"!

أقر بارتكاب "فعل غير مقبول"!

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حرمان النجم السابق مارك أوفرمارس من شغل أي منصب في كرة القدم الاحترافية، لمدة عام واحد على الأقل.

وقال الاتحاد الهولندي، في بيان رسمي: "الاتحاد الدولي (فيفا) صدّق على عقوبة الإيقاف التي فُرضت على أوفرمارس في هولندا أواخر العام الماضي".

واستقال أوفرمارس من منصبه كمدير رياضي في نادي أياكس في فبراير/شباط 2022، وأقر بارتكاب "فعل غير مقبول"، بعدما أعلن النادي "أنه أرسل صورًا غير لائقة إلى عدة سيدات يعملن في أياكس".

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وقررت محكمة رياضية مستقلة حينئذ حرمان أوفرمارس (يعمل حاليا في منصب المدير الرياضي برويال أنتويرب البلجيكي) من تولي أي منصب في كرة القدم الهولندية لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد.

بدوره، أرسل الاتحاد الهولندي طلبا للفيفا بتعميم العقوبة، لتطبق على المستوى العالمي، وهو ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم.