الفيفا يجعل رئيس ريال مدريد الرجل الأول لكأس العالم للأندية

مهمة جديدة لرئيس النادي الملكي قبل التحضير بمونديال العالم للأندية بنظامها الحديث

أفادت بعض المصادر الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بات الرجل الأقوى في اللجنة المسؤولة عن كأس العالم للأندية، التي ستنطلق بنسختها الجديدة العام القادم.

وذكرت صحيفة "آس"، أن رئيس النادي الملكي ورئيس الاتحاد العالمي للأندية، بات أول مستشار لرئيس الفيفا جياني إينفانتينو، وذلك بعد تطور العلاقة الودية بينهما.

وقال المصدر، إن رجل الأعمال الإسباني سيعمل على تلميع بطولة الفيفا للأندية، التي ستستضيفها الصيف في صيف 2021.

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ومن المقرر، أن تقام البطولة في الفترة بين 17 يونيو وحتى الرابع من يوليو العام المقبل، بمشاركة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في المواسم الأربعة الأخيرة، بجانب ستة فرق في أمريكا الجنوبية، فيما سيكون لأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا 3 ممثلين.

وحتى الآن، يحق لأتلتيكو مدريد المشاركة وليس برشلونة، إلا إذا توج بالكأس ذات الأذنين أو حصل على دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى حدوث تغير في مؤسسي الاتحاد الدولي للأندية، بعدما تقدم ممثل بوكا جونيور الأرجنتيني باستقالته.

وتشمل قائمة المؤسسين ميلان، أوكلاند سيتي، بوكا وريفر بليت، كلوب أمريكا المكسيكي، قوانجتشو الصيني، ريال مدريد ومازيمبي الكونغولي.

والمعروف أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) يعارض فكرة هذه البطولة، على اعتبار أن الفيفا سيتدخل في عالم كرة القدم للأندية ودوري أبطال أوروبا.