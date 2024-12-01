ضربة موجعة من الفيفا وسط أزمة غيابات الشباب..

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرارًا صادمًا بشأن إيقاف 11 ناديًا جديدًا من قيد اللاعبين، في الملاعب السعودية، طبقًا لقائمة حظر التسجيل التابعة للفيفا، والتي تكشف عن الأندية التي تواجه خطر منع القيد من مختلف أنحاء العالم.

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وتتضمن قائمة الفيفا، الأندية المحظورة مؤقتًا، من تسجيل لاعبين جدد، لعدة معايير؛ مثل النزاعات المالية أو الانتهاكات التنظيمية، ما يساهم في دعم الاتحادات الأهلية والأندية واللاعبين والوكلاء، وتضمن الشفافية داخل الرياضة.

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واشتملت القائمة الجديدة، وجود نادي الشباب، الذي تقرر إيقافه لمدة 3 فترات تسجيل، اعتبارًا من تاريخ الرابع من نوفمبر 2024، الأمر الذي قد يمثل ضربة موجعة لليوث، خاصة في ظل الإصابات التي تواجه قائمة الفريق، على رأسها نجم المنتخب السعودي، فهد المولد، الذي يواصل العلاج بعد حادثة سقوطه من شرفة منزله في دبي، وكذلك الثنائي الكوري كيم سيونج جيو وحسين الصبياني، اللذين تعرضا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وبخلاف الشباب، فإن القائمة الجديدة تضم عدة أندية، أبرزها الوحدة وضمك من دوري روشن السعودي، فيما تشمل القائمة أندية الترجي وهجر والقيصومة وضمك والجبلين والجندل ولواء، لثلاث فترات تسجيل، فضلًا عن إيقاف أحد والوحدة والحزم، لمدة غير محددة، حيث يستمر الإيقاف، لحين إنهاء أزماتهم.

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وعن أندية دوري روشن، فإن الشباب يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، ليبتعد عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر بـ14 نقطة، ثم الوحدة في المركز السادس عشر بـ9 نقاط.