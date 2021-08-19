الفيصلي والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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النصر 1 × 0 الفيصلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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25' فرصة للنصر، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها أبو بكر بتسديدة ولكنها علت مرمى الفيصلي بقليل.

22' ضغط كبير من الفيصلي في الدقائق الأخيرة، ولكن دون هجمات خطرة على مرمى العالمي

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول ومحاولات من الفيصلي لإدراك هدف التعادل.

8' جوووووووووووووووووووووول هدف أول للنصر عن طريق تاليسكا من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، نفذها ببراعة في الشباك.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل

وليد عبد الله - عبد الله مادو - فونيس موري - سلطان الغنام - عبد الرحمن العبيد - عبد الله الخيبري - بيتروس - سامي النجعي - ماشاريبوف - تاليسكا - فنسنت أبو بكر

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-3-3

مصطفى ملائكة

حسين سالم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - صالح القميزي

عبد الرحمن الدوسري - إسماعيل سيلفا - هشام فايق

رومان امالفيتانو - جوليو تفاريس - جيليرمي

بينما افتتح الفيصلي الموسم، بتعادل ثمين أمام الأهلي بهدف لكل فريق، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم، والذي لن يكون سهلًا لشدة التنافس في الدوري.

النصر بدأ الموسم بعرضًا قويًا، واستطاع الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى ليتصدر ترتيب المسابقة ويسعى لمواصلة هذا الأداء للمنافسة على اللقب الغالي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والفيصلي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب المدينة الرياضية المجمعة.