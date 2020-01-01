الفيصلي والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الفيصلي في إطار منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين2019-2020

الفيصلي 0 × 0 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

10’ تمريرات فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء

9’ أول تبديل فى صفوف الهلال بدخول محمد جحفلي بديلًا لجانج هيون سوو بسبب الإصابة

8’ محاولات من لاعبي الهلال للإختراق والبحث عن ثغرة فى دفاعات الفيصلي

7’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

6’ توقف اللقاء لسقوط جانج هيون سوو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

5’ مرتدة سريعة للهلال وتمريرة تصل على الجهة اليمني إلى جيوفينكو الذي مررها إلى المنطلق محمد البريك ليتوغل بها لداخل المنطقة ويحاول التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

4’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على محمد كنو

3’ تمريرات تحضيرية من الخط الخلفي لفريق الهلال لبناء هجمة منظمة على دفاعات الفيصلي

2’ محاولات من لاعبي الفيصلي للضغط المبكر على حامل الكرة من لاعبي الهلال

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أحمد كسار / عبدالله الحسن / عقيل بالغيث / حسين ال قريش / عبدالعزيز الدوسري / خالد الكعبي / أحمد العنزي / رمزي صولان / علي معدي

الفيصلي: يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من مصطفى ملائكة / خالد الغامدي / رافييل سيلفا / إيفور روسي / محمد قاسم / حسين آل منصر / خاليم / يوسف الجبلي / رولي بونيفاكيا / أحمد أشرف / ويليام ألفيس دي أوليفييرا

البدلاء / محمد الواكد / محمد جحفلي / أمير كردي / ذعار العتيبي / محمد الشلهوب / نواف العابد / هتان باهبري / بافيتيمبي جوميس

االهلال: يبدأ المدرب رازافان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / جاينج هيون سو / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / محمد كنو / سيباستيان جيوفينكو / أندري كارييلو / سالم الدوسري / صالح الشهري

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن الفيصلي يعيش موسمًا مميزًا ويقبع في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري نظير 20 نقطة، مما يؤكد أنه لن يكون هذا الخصم السهل بالنسبة للزعيم.

دائمًا وأبدًا ما تكون مباريات الكؤوس حافلة بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من الموسم الماضي عندما أٌقصي الهلال على يد التعاون في نصف النهائي وبنتيجة كبيرة مفاجئة، ولكن يأمل لوشيسكو في استعادة اللقب مجددًا لخزائن الموج الأزرق.

حقق الهلال انتصارًا تاريخيًا وكبيرًا على العدالة بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد الفيصلي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./