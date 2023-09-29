الفيحاء يزلزل صدارة الاتحاد بـ"تعادل ممل" .. ورونالدو ينقذ النصر أمام الطائي

سقوط الاتحاد وانتصار صعب لنادي النصر

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. رفع الاتحاد، رصيده إلى 19 نقطة؛ حيث بات مهددًا بخسارة صدارة الدوري، حال فوز نادي الهلال على الشباب، في ديربي الرياض الكبير، بعد قليل.

الاتحاد سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول؛ إلا أن الحكم قام بإلغائه، بداعي وجود حالة تسلل في بداية اللعبة، على الظهير الأيمن مهند الشنقيطي.

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وفي الدقيقة 19.. أنقذ الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء المتألق، هدفًا محققًا من البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد، الذي وجد نفسه منفردًا بالمرمى.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط على لقطة رومارينيو، حتى منع فلاديمير وبمساعدة من القائم، تسديدة صاروخية من أحمد بامسعود، ظهير أيسر العميد الاتحادي.

وتحسن الفيحاء بشكل واضح في الشوط الثاني، ولكن بدون أي خطورة من الفريقين أيضًا؛ لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويحصل كل منهما عل نقطة وحيدة فقط.

أحداث مباراة النصر ضد الطائي

ومن ناحيته.. حقق نادي النصر، فوزًا صعبًا على الطائي، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات نفس الجولة؛ ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتًا، برصيد 18 نقطة.

النصر دخل المباراة بقوة؛ حيث أنقذ حارس نادي الطائي، فرصة رائعة من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة التاسعة.

وعاد حارس الطائي للتألق من جديد، في الدقيقة 13، عندما أنقذ فرصة هدف محقق من رونالدو أيضًا؛ وذلك بعد مجهود أكثر من رائع، من النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وجاءت أول فرصة للطائي، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول؛ عندما سدد كورديا، كرة قوية للغاية، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الشاب نواف العقيدي؛ قبل أن يعود الأخير بعدها بـ5 دقائق، ويتصدى لهجمة خطيرة من الفريق المنافس.

وبالدقيقة 32.. كسر العالمي، صمود حارس مرمى الطائي، بهدف من تاليسكا؛ بعد تمريرة أكثر من رائعة من الأسطورة البرتغالية.

وألغى حكم المباراة، هدفًا ثانيًا للنصر في الدقيقة 43، عن طريق تاليسكا أيضًا، بداعي التسلل؛ وذلك بعد "أسيست تاريخي" من رونالدو، بكرة مقصية خلفية أكثر من رائعة.

وتراجع مستوى النصر نسبيًا، في الشوط الثاني من المباراة، الأمر الذي استغله الطائي، الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79، بواسطة نجمه فيرجيل ميسيدان، بعد تمريرة رائعة كسرت دفاعات العالمي.

استشعر نجوم النصر الخطير، وضغطوا بقوة؛ حتى حصلوا على ركلة جزاء، ترجمها رونالدو بنجاح في الدقيقة 87؛ ليمنح النصر، 3 نقاط غالية في صراع التتويج باللقب.

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