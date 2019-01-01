الفيحاء يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الهلال في الدوري السعودي

الفيحاء خطف نقطة هامة من أنياب الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل الهلال أمام الفيحاء، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبذلك فقد الهلال نقطتين في صراع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق فوزين في أول جولتين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وعجز أصحاب الرداء الأزرق، في هز شباك الضيوف خلال 45 دقيقة أولى.

وفي الشوط الثاني، تمكن العائد بعد غياب كبير نواف العابد، في قص شريط الأهداف في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ليقرب المباراة لفريقه.

وتمكن نواف العابد في ترويض كرة داخل منطقة جزاء الفيحاء وسددها بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس.

ولكن في الوقت الذي اعتقد الجميع خطف الهلال نقاط المباراة، تمكن أرسينيو مارتينز في إحراز هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة 94.

وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط في صدارة الدوري السعودي بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثالث.