الفيحاء السعودي يُعلن تعاقده مع البرازيلي أنجيلو نيتو

من المنتظر أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ساو كايتانو البرازيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي اليوم الإثنين إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو بيليجرينيلي نيتو.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ساو كايتانو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

🎙️ أعلن نادي الفيحاء عن توقيع عقداً مبدئيًا مع اللاعب البرازيلي انجيلو نيتو بنظام الإعارة 🤝 pic.twitter.com/6YECkjvaAm — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

ويمتلك الفيحاء أفضلية في العقد لتجديد عقد اللاعب لموسم ثاني، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

نيتو (1991م) يلعب في مركز الوسط المتقدم وحقق بطولة الدوري البرتغالي مع نادي موريرينسي موسم 2017-2016 وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من الأندية البرازيلية والبرتغالية أبرزها نادي بينابولينيزي البرازيلي ( 2013 - 2015 ).

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ثم أنتقل إلى نادي موريرنسي البرتغالي (2016 - 2018)، وكان أخر نادي لعب فيه هو ساو كايتانو البرازيلي (2019).