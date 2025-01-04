لاعبان وضعف العرض المُقدم .. الفيحاء يحدد مطالبه لبيع لاعبه إلى الأهلي

تمسك من إدارة النادي بمطالبها

حددت إدارة نادي الحيفاء السعودي، مطالبها من أجل التخلي عن فارس عابدي ظهير أيسر الفريق، لصالح نظيره الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الأهلي قد حاول ضم عابدي المنتقل من القادسية إلى الفيحاء في يونيو الماضي، عن طريق عرض 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى المدافع فهد حمد، ولكن إدارة النادي ترفض هذا العرض حتى الآن.

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ومن جانبها قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن الفيحاء يطالب حاليًا بالحصول على 20 مليون ريال، مع ضم فهد حمد وعبد الله العمار من الأهلي، مقابل التخلي عن ظهيره هذا الشهر.

وكان عابدي البالغ من العمر 25 سنة، قد لعب 13 مباراة مع الفيحاء خلال الموسم الجاري، ولم يسجل أو يصنع أهداف، ولكنه جذب أنظار الأهلي لتدعيم خط دفاعه.

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جدير بالذكر أن عابدي ولد في مدينة سان دييجو الأمريكية، قبل أن يعيش فترة طفولته في السعودية، وعندما بلغ 14 عامًا انتقل رفقة عائلته إلى الولايات المتحدة، وانتقل في 2019 إلى الوحدة، وانضم بعدها إلى القادسية قبل أن ينتهي به المطاف مع الفيحاء.