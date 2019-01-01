بعد الخسارة من الفيحاء - الاتحاد يفقد الأحمدي أمام الفتح

الفيحاء يستعد لمواجهة الفتح بالدوري السعودي.

تلقى فريق نادي الاتحاد خسارة كبيرة من الفيحاء، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الفيحاء رفع رصيده للنقطة 16 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 12، في المركز الثالث عشر، ليدخل دوامة الهبوط.

ويفتقد الاتحاد لاعب الوسط المغربي، كريم الأحمدي، في مباراة الفريق المقبلة أمام الفتح، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

الاتحاد يعاني من غياب بعض اللاعبين المؤثرين مثل سعود عبد الحميد، وهارون كمارا، بسبب الانضمام لصفوف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وأيضًا زياد الصحفي للإصابة، ورحيل مروان داكوستا.

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الاتحاد سيدخل مباراة الفتح المقبلة بثلاثة أجانب وهم "البرازيلي رومارينيو، والصربي بريجوفيتش، والتشيلي كارلوس فيلانويفا".

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الفتح مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المباراة ستقام على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة، مساء يوم السبت، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.