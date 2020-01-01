الفيحاء والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كاقة أحداث ومجريات مباراة الأهلي أمام الفيحاء في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الفيحاء 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45’ الحكم يحتتسب 1 وقت بدل ضائع

44’ محاولة التوغل من دجانيني تافاريس من على حدود المنطقة لكن استخلصها بنجاح عبدالرحمن البركة وابعدها

43’ انطلاقة من صامويل أوسو من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة ليخرج الحارس ياسر المسيليم ويمسكها بثبات

42’ سيطرة من لاعبي الفيحاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول

40’ يارباااااااااه،،،، القائم يمنع هدف مؤكد للفيحاء،، بعد تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من أحمد بامسعود مرت اعلى الحائط لكنها اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع بنجاح من منطقة الخطورة

38’ خطأ من مكان خطير للغاية للفيحاء بعد تدخل قوي من الفيس ساريتش على روني فيرنانديز من على حدود المنطقة

37’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية من يوسف البلايلي يرتقي لها عمر السومة ويسددها برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

36’ تبديل أول فى صفوف الاهلي دخول يزيد البكر وخروج سعيد المولد للإصابة

دخول يزيد البكر وخروج سعيد المولد



الدقيقة 37 من زمن المباراة#الأهلي_الفيحاء pic.twitter.com/opi5l7aMoi — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 2, 2020

35’ تمريرة خطيرة فى إتجاه دجانيني تافاريس لداخل المنطقة لكن ابعدها من أمام المدافع جيجي

34’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أرسينيو مارتينيز لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

33’ خطأ لصالح الفيحاء من الجهة اليمني لمنتصف الميدان بعد تدخل قوي من دجانيني على عمر المزيعل

32’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من كلا الفريقين

31’ تسديدة قوية من جوزيف دي سوزا من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس عامر شفيع بثبات

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

الدقيقة 30 من زمن المباراة#الأهلي 0 - 0 الفيحاء #الأهلي_الفيحاء pic.twitter.com/QVSVok1rdx — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 2, 2020

29’ استئناف المباراة من جديد بعد خروج سعيد المولد لإستكمال علاجه خارج الملعب

28’ توقف المباراة لسقوط سعيد المولد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

27’ تمريرة طولية فى إتجاه روني فرنانديز لكن الحكم يشير بوجود تسلل

26’ تقدم من لاعبي الفيحاء وضغط على دفاعات الأهلي فى هذه الدقائق

25’ خطأ للفيحاء من الجهة اليمني تنفذ بعرضية من أرسينيو مارتينيز لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

23’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق يوسف البلايلي تلقاها السومة بتسديدة من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي

22’ عرضية من لوكاس ليما من الجهة اليسري ابعدها المدافع جيجي من امام عمر السومة

21’ خطأ لصالح الفيحاء بعد تدخل قوي من سعيد المولد على المدافع عمر المزيعل

20’ استفاقة هجومية من لاعبي الفيحاء ومحاولات لإختراق منطقة جزاء الأهلي

19’ تنفيذ الركنية بعرضية من أرسينيو مارتينيز لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ياسر المسيليم بنجاح

18’ تسديدة قوية من صامويل أوسو من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها المدافع محمد آل فتيل بفدائية رائعة

17’ خطأ للفيحاء من خارج المنطقة نفذها أرسينيو مارتينيز بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من أمام جيجي لتتحول إلى ضربة مرمي

16’ انطلاقة من عبدالفتاح عسيري ومرتدة سريعة للأهلي ثم مررها إلى عمر السومة داخل يمين المنطقة ليمررها السومة له من جديد فى قلب المنطقة لكن خروج الحارس عامر شفيع وامسكها بثبات

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ مرتدة سريعة للأهلي وانطلاقة من الفيس ساريتش الذي مررها على الجهة اليسري إلى يوسف البلايلي الذي توغل بها لداخل يسار المنطقة ومررها عرضية خطيرة لكنها مرت من امام الجميع

13’ توغل رائع من صامويل أوسو من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة

12’ أرسينيو مارتينيز بنفذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ياسر المسيليم بثبات

11’ خطأ لصالح الفيحاء من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من محمد آل فتيل على روني فيرنانديز

10’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

9’ تنفيذ الركنية بعرضية من يوسف البلايلي بعرضية مباشرة فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس عامر شفيع ببراعة

8’ ركنية للنادي الأهلي تنفذ بتمريرة من يوسف البلايلي إلى عبدالفتاح عسيري الذي سددها من داخل المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت أعلى المرمي

7’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الأهلي

6’ انطلاقة من دجانيني تافاريس من الجهة اليمني ثم يرسلها عرضية فى إتجاه عمر السومة لكن امسكها الحارس عامر شفيع من أمام الجميع

5’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

4’ توقف اللقاء لسقوط روني فيرنانديز مهاحم الفيحاء بعد اصطدامه مع المدافع سعيد المولد

3’ ضغط قوي من لاعبي الأهلي على دفاعات الفيحاء فى الدقائق الأولي من المباراة

2’ انطلاقة من لوكاس ليما من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية تبحث عن رأسية السومة لكن ابعدها الدفاع بتغطية جيدة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / مسلم آل فريج / عبدالله كنو / هاني الصيباني / حسن جعفري / مهند فلاته / مهند عوض / عبد الكريم القحطاني / حمد الجهيم / عثمان يحيي

الفيحاء: يبدأ المدرب خوخي سيماو بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من عامر شفيع / أحمد بامسعود / سامي الخيبري / جيجي / عمر المزيعل / عبدالرحمن البركة / أنجيليو نيتو / أرسينيو مارتينيز / صامويل أوسو / عبدالله المطيري / روني فرنانديز

البدلاء / باسم العطالله / ارفين زوكانوفيتش / حسين عبدالغني / يزيد البكر / حسين المقهوي / علي الأسمري / محمد المجحد / سلمان المؤشر / مهند عسيري

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / سعيد المولد / محمد خبراني / محمد آل فتيل / لوكاس ليما / جوزيف دي سوزا / الفيس ساريتش / عبدالفتاح عسيري / يوسف بلايلي / دجانيني تفاريس / عمر السومة

تشكيل الفريقين:

لطالما كان كأس الملك في السعودية حافلًا بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من التعاون الذي انتصر في العام الماضي على الكبيرين الهلال والاتحاد وحقق اللقب، بالتالي، فإن المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لزملاء عمر السومة.

في الوقت نفسه فإن الفيحاء قدّم مباراة بطولية أمام النصر، لكن لظروف النقص العددي والطرود، تلقى هزيمة ثقيلة في آخر الدقائق من العالمي، مما يُنذر بأن مهمة الراقي لن تكون سهلة على الإطلاق.

قلعة الكؤوس تلقت هزيمة لن تكن متوقعة على يد الشباب بهدف نظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الهزيمة الثانية هذا الموسم منذ وصول المدرب كريستيان جروس إلى سُدة الحكم في الأهلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الفيحاء في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./