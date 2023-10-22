الفوضى مستمرة في هولندا .. جمهور أياكس ينفجر بثورة عارمة بعد فضيحة جديدة!

نادي أياكس يعيش ربما أسوأ أيامه على الإطلاق..

وصل نادي أياكس إلى الحضيض بالفعل، وذلك بعدما تعرض لخسارة جديدة في الدوري الهولندي، وهذه المرة أمام أوتريخت بنتيجة 4-3، في الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024.

أياكس قدم مباراة جيدة، وتمكن من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى التقدم بنتيجة 3-2، لكن فريق أوتريخت تمكن من استعادة زمام المبادرة، حيث عدل النتيجة في الدقيقة 71، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب أعمال شغب قام بها جمهور أياكس، الذي أطلق صواريخ على أرض الملعب، حيث تم إيقاف اللعب في الدقيقة 89 أولًا، ولكن بعد العودة وتسجيل أوتريخت لهدف الفوز، تم إلقاء المزيد من الصواريخ.

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثور فيها جمهور أياكس على فريقه بسبب سوء النتائج، حيث تسبب الشغب الجماهيري في إلغاء مواجهة أياكس وفينورد في قمة الجولة السادسة من الدوري الهولندي.

وخاض أياكس الآن ثماني مباريات في جميع المسابقات دون فوز، وهي أطول سلسلة له منذ 69 عامًا، وهو الآن في أدنى مركز له على الإطلاق في الدوري الهولندي.

ولم يحافظ أياكس على شباكه نظيفة منذ 3 سبتمبر الماضي، بالتعادل السلبي مع فورتونا سيتارد، ومنذ ذلك الحين، في ست مباريات، حيث تلقت شباكه 17 هدفًا، من بينها ثلاثة أهداف أو أكثر في أربع مناسبات.

يذكر أن أياكس يحتل المركز 17، قبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري الهولندي، حيث جمع الفريق 5 نقاط فقط من 7 مباريات.