الفوضى مستمرة في مانشستر يونايتد.. "تيد لاسو" مدربًا للشياطين الحمر!

تستمر سلسلة الفوضى في مانشستر يونايتد، وآخر فصولها تتمثل في سخرية كبيرة من لاعبي الشياطين الحمر تجاه مدربهم رالف رانجنيك ومساعده كريس أرماس.

وفشل رانجنيك حتى الآن في إحداث أي تأثير جذري على مانشستر يونايتد بعدما خلف أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت حتى نهاية هذا الموسم.

شبكة "ESPN" كشفت أنه من ضمن الانتقادات الموجهة للمدرب الألماني اعتماده على مساعده أرماس، الذي يتبع أسلوبًا قديمًا جدًا في التدريبات بحسب نظرة اللاعبين.

أرماس البالغ من العمر 49 عامًا كان من قاد غالبية تدريبات مانشستر يونايتد في آخر شهرين، وأثار ذلك سخرية وغضب اللاعبين.

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ووصل الأمر إلى تشبيه آرماس بـ"تيد لاسو"، الشخصية التي قُدمت في مسلسل تلفزيوني لمدرب كرة قدم أمريكية بات مدربًا لفريق إنجليزي وهو لا يفقه شيئًا عن عالم الساحرة المستديرة.

لم يكن أرماس فقط من تم انتقاده، بل إن طريقة تعامل رانجنيك مع اللاعبين وأفكاره التكتيكية أثارت غضب غالبية النجوم، وما زاد الأمور سوءًا كانت النتائج السلبية.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن وست هام الرابع، مع سلسلة من النتائج المخيبة للآمال آخرها التعادل مع بيرنلي في أولد ترافورد.