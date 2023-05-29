"الفوضى عارمة ولا نعرف لمن نتحدث" .. وكيل ديفيس يثير الجدل حول مستقبله!

يبدو أن نجمًا جديدًا في طريقه للخروج من بايرن ميونخ!

ألمح نيدال هوسيه وكيل أعمال النجم الكندي ألفونسو ديفيس إلى وجود نية في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها هوسيه ونقلتها صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن الوضع في بايرن ميونخ في الوقت الحالي فوضوي للغاية.

وقال هوسيه: "الأمر فوضوي في الوقت الحالي ببايرن ميونخ، لا أعلم ما الذي يحدث بالتحديد، ولا أعلم لمن يجب أن أتحدث".

وأضاف: "يبدو أنه هناك الكثير من عدم الاستقرار وعدم الوضوح بشأن الاتجاه الذي يسير النادي نحوه في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن ديفيس كان قد ارتبط بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية بالرحيل عن بايرن ميونخ، وربطه البعض بالانضمام إلى ريال مدريد.