الفوز ليس كافيًا .. النصر يودع دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح بعد مباراة درامية أمام العين

مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة...

ودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة من العين الإماراتي، بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بتقدم النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن إياب مباريات ربع نهائي البطولة لموسم 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز العين في الإمارات بهدف نظيف سجله سفيان رحيمي، ليحسم الفريق الإماراتي الوصول إلى نصف نهائي البطولة، بعد خسارة اليوم.

النصر بدأ مباراة اليوم بقوة بحثًا عن هدف التقدم مبكرًا، وبالفعل هدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة، ولكن تلك المحاولات لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة لهز الشباك.

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وبعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، قص سفيان رحيمي شريط أهداف المباراة، للعين بعدما استلم تمريرة خلف دفاع النصر، وانطلق بالكرة وسدد تسديدة متقنة ليعلن عن الهدف الأول.

وحاول لاعبو النصر، العودة إلى اللقاء مرة أخرى، وفي الدقيقة 40 سدد كريستيانو رونالدو، تسديدة قوية تصدى لها حارس العين بشكل مميز.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، صعب سفيان رحيمي مهمة النصر، بتسجيله الهدف الثاني، الذي جاء بهجمة مرتدة سريعة من الفريق الإماراتي، ووصلت الكرة إلى رحيمي الذي سدد الكرة ببراعة في المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، قلص عبد الرحمن غريب الفارق للنصر، بعد خطأ حارس العين، الذي استغله ساديو ماني ثم مرر الكرة إلى غريب الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.

وبدأ النصر الشوط الثاني، بكل قوة وكاد أن يدرك التعادل بتسديدة كريستيانو رونالدو، بعد مرور خمس دقائق فقط، ولكن تسديدة البرتغالي ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 52، وعن طريق النيران الصديقة عاد النصر للمباراة مرة أخرى، بعدما سدد أوتافيو تسديدة قوية، فشل الحارس خالد عيسى، في التعامل معها ودخلت المرمى.

وأهدر رونالدو، فرصة هدف محقق لفريقه في الدقيقة 61، بعد عرضية وصلت إلى عبد الإله العمري الذي سدد تسديدة تصدى لها خالد عيسى، وارتدت إلى رونالدو الخالي من الرقابة ولكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة احتسب الحكم ركلة حرة للنصر، تقدم لها أليكس تيليس ولعبها بشكل مباشر لتسكن المرمى.

واتجهت المباراة للأشواط الإضافية، وبعد مرور سبع دقائق، تدخل أيمن يحيى بقوة على لاعب العين، وبعد العودة لتقنية الفيديو، أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول، جاءت عرضية من الجانب الأيمن فشل حارس النصر في التعامل معها، ووصلت إلى البديل سلطان الشامسي الذي وضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حاول لاعبو النصر خطف هدف التقدم مرة أخرى، وأسفرت محاولاتهم عن احتساب ركلة جزاء، بعد تدخل على كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 116.

وفي الدقائق الأخيرة، تقدم كريستيانو رونالدو لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها بقوة في منتصف المرمى وسكنت الشباك، وذهبت المباراة بعدها إلى ركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بفوز العين بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.