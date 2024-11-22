رغم الفوز على الفيحاء .. ماتياس يايسله يفصح عن قلقه تجاه لاعب الأهلي

ماذا قال يايسله؟

اعترف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول، عن قلقه تجاه أحد لاعبي الراقي، رغم تحقيق الفوز على الفيحاء، بهدف دون مقابل، في لقاء الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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الهدف الذي أحرزه الجزائري رياض محرز، من علامة الجزاء، في الدقيقة 21، صعد بالأهلي إلى المركز السادس (مؤقتًا) من دوري روشن، محققًا الانتصار الثاني على التوالي، لأول مرة هذا الموسم في المسابقة.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفيحاء، إنه يشعر بالقلق إزاء البرازيلي أليكساندر جوميز، محور الأهلي، بعدما شارك لمدة 70 دقيقة، وهو ليس معتادًا على ذلك، مضيفًا "يقلقني كيف سيشعر غدًا، أريد أن أجعله يلعب المباريات خطوة تلو الأخرى، كي يعتاد على أسلوبنا في الفريق، ونتمنى أن نراه بأفضل حال".

وأضاف الألماني "سعيد للغاية بالأداء وفخور بهذا المستوى، كنت أخشى المباريات بعد فترة التوقف، إلا أنها كانت بمثابة تحدٍ جديد لنا، هي فترة صعبة، ولكني متفائل جدًا، بفضل الدعم الجماهيري المتواصل".

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ونوه يايسله بأن نتيجة المباراة تعكس الجهد الكبير الذي يبذله الجميع، والفضل يعود بشكل خاص إلى لاعبي الدفاع، الذين كانوا متميزين، فيما شدد على ضرورة امتلاك اللاعبين للتعطش من أجل الفوز، بقطع النظر عن كون المباراة في الدوري، أو النخبة الآسيوية.

وبالنظر إلى مشوار الأهلي الآسيوي، فإن الراقي حقق العلامة الكاملة في أولى 4 جولات، بينما يستعد لملاقاة العين الإماراتي، الإثنين المُقبل، على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الخامسة من مجموعة الغرب.