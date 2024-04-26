بعد الفوز على الاتحاد .. رئيس الشباب يحذر "الرباعي الكبير" بهذه الرسالة!

رسالة رئيس الشباب لكبار السعودية..

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رفع محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، راية التحدي في وجه رباعي المملكة الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي".

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الشباب فاز مساء يوم الجمعة، على مستضيفه الاتحاد (3-1)، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

المنجم كشف في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، عن أن مجلس إدارته، استلم النادي في ظروفٍ سيئة للغاية؛ حيث كان الفريق يملك نقطتين فقط، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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وأشار رئيس الليث الشبابي، إلى أن الوقت لم يساعد مجلس إدارته؛ من أجل حسم صفقات كبيرة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وحذر محمد المنجم، الرباعي الكبير؛ بأن الشباب يحتاج إلى فترتي انتقالات فقط؛ من أجل العودة إلى منصات التتويج، والسيطرة على الألقاب مجددًا.

واختم المنجم تصريحاته؛ بالقول: "الشباب هو كبير الكبار.. لن ينكسر أبدًا، طالما يقف خلفه رجالًا أوفياء، يعملون بكل جهدٍ وطاقة".

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