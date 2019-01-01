الفوز الأول لجروس.. الأهلي يحطم الاتحاد في ديربي جدة
تمكن فريق الأهلي من الفوز على جاره الاتحاد، في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث كان يتحتم على جروس تحقيق الفوز بعد الإخفاق في اللقاء الأول مع الراقي في ولايته الثالثة مع الفريق.
وفي الشوط الأول سريعًا تمكن عبدالفتاح عسيري من خطف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بتسديدة أرضية خادعة في مرمى فواز القرني.
د13' هدف للاهلي! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
#عبدالفتاح_عسيري يفتتح التسجيل
#الأهلي 1 : 0 #الاتحاد
#الاهلي_الاتحاد_دوري_المحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/TnYdInuPeF
وأضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني لأهلي جدة في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليعود للتهديف مرة أخرى ويوسع فارق أهداف فريقه مع الاتحاد بالمباراة.
د37' هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يضيف الهدف الثاني#الأهلي 2 : 0 #الاتحاد#الاهلي_الاتحاد_دوري_المحترفين— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/hUjuR2dIa4
وقلص زياد الصحفي الفارق مع الأهلي لصالح الاتحاد بإحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، ليزيد اللقاء إثارة أكثر في دقائقه الأخيرة.
د71' هدف للاتحاد! ⚽#زياد_الصحفي يقلص الفارق#الأهلي 2 : 1 #الاتحاد#الاهلي_الاتحاد_دوري_المحترفين— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 31, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/tmR7GyKvHE
وارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز 12.