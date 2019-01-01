بعد الفوز بالأبطال - ليفربول يخطط لمنح كلوب عقدًا جديدًا
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لمنح يورجن كلوب، المدير الفني، عقدًا جديدًا بعد تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا.
ليفربول تمكن من الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي التشامبيونزليج ليجلب البطولة للمرة الأولى منذ 2005.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ عقد الألماني ينتهي في 2022 ومع ذلك فإن إدارة الريدز ترغب في منح المدرب تمديدًا وزيادة راتبه بعد الموسم الحالي.
3️⃣ تسديدات— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019
3️⃣ أهداف
1️⃣ لقب#InnovateYourGame 🧠⚽@NissanFootball pic.twitter.com/erNxzUvfYb
وأوضحت أنّ نجاح المدرب في الفوز بدوري أبطال أوروبا والمنافسة حتى الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي مع حصد 97 نقطة جعلت الإدارة تخطط لزيادة الراتب من 8 ملايين يورو سنويًا إلى 11 مليون يورو.
ورغم أنّ كلوب لن يكون الأكثر حصولًا على راتب في الدوريات الخمس الكبرى لكنّ الإدارة ترى أن هذه الزيادة لمنح المدرب ثقة ودعمًا لاستمرار مشروعه.
جدير بالذكر أنّ كلوب تولى تدريب ليفربول في 2015 ووصل إلى نهائيين أوروبين قبل الفوز بأول لقب.