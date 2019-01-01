الفواز: نثق في لاعبي الأخضر للوصول لأبعد نقطة في كأس آسيا

المنتخب السعودي يستهل مشواره مساء الليلة في كأس آسيا من بوابة كوريا الشمالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ثقته في لاعبي الأخضر في قدرتهم على الوصول لأبعد نقطة في كأس آسيا.

ويفتتح المنتخب السعودي، مبارياته في كأس آسيا والمقامة في الإمارات، مساء الليلة، عندما يواجه نظيره الكوري الشمالي.

وقال الفواز في تصريحات صحفية: "طموحنا كبير جداً، نحن نمتلك مدرباً صاحب خبرة كبيرة، وقمنا بتلبية كافة احتياجات الفريق".

وواصل قائلاً، حول الإصابات التي ضربت الأخضر: "الجميع يعلم أن الإصابات قضاء وقدر، لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، نتمنى الشفاء للمصابين".

وأكمل: "المدير الفني لديه جميع الصلاحيات الفنية مع المنتخب، ونحن نثق في أبطالنا بشكل كبير لتحقيق البطولة والوصول لأبعد نقطة".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي، وقع في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كلاً من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.