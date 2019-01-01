الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو مطلوب في الدوري السعودي

أحد الأندية التي تُنافس في الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع اللاعب

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي اللاعب الدولي الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو لاعب نادي سانتوس البرازيلي، عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

التقارير تحدثت أن أحد الأندية التي تُنافس في الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وواصلت التقارير لتؤكد أن العرض المُغري الذي وصل للاعب قد يُساهم في رحيله عن نادي سانتوس في حال التوصل إلى اتفاق مرضي بين الطرفين.

وبحسب التقارير البرازيلية، فأن إدارة نادي سانتوس، لا تُمانع التخلي عن سوتيلدو، في حالة الحصول على مقابل مالي يصل إلى 15 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن التقارير الصحفية، لم تكشف عن النادي السعودي، الذي تقدم بعرض إلى سانتوس للتعاقد مع النجم الفنزويلي.

عمر السومة يدعم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ويُجيد الدولي الفنزويلي الذي بدأ مسيرته الكروية في فريق زامورا الفنزويلي اللعب في 3 مراكز هجومية “الجناح الأيسر، الجناح الأيمن، صناعة اللعب”.

يُذكر أن سوتيلدو يلعب بقميص المنتخب الفنزويلي الأول لكرة القدم، منذ عام 2016، حيث شارك في 16 حتى الآن، صنع خلالها هدف وحيد فقط.