لتكون الفضيحة عالمية؟ .. وليد الفراج يغرد بـ"الإنجليزية" معترضًا على الكلاسيكو ولقاء النصر المصيري

الفراج مستاء قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد، ولقاء النصر والطائي!

يبدو أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج قد تملكه اليأس من استجابة مسؤولي اتحاد الكرة المحلي لاعتراضات الكثيرين فيما يخص المباريات، لذلك قرر هذه المرة التحدث باللغة الإنجليزية، لإحراجهم أمام العالم في ظل المتابعة العالمية لدوري روشن بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الليلة يستضيف الهلال، الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، وفي التوقيت نفسه، يلتقي النصر بالطائي، ضمن الجولة ذاتها، إذ من شأن المباراتين أن تكون مؤثرة في سباق اللقب مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

وأعرب الفراج عن استيائه من موعد المباراتين، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توقيت المباريات متأخر للغاية، التاسعة والنصف مساءً توقيت مزعج للجماهير ووسائل الإعلام والجماهير المحلية، التي تمثل الأغلبية".

التعليقات أسفل التغريدة بالطبع حملت بعض "الطقطقة" حول تغريده بلغة أجنبية، لكن تعامل آخرون مع اعتراضه بجدية، وأوضحوا له أن الأمر يعود لتحديد مواعيد تتناسب في الوقت ذاته مع دول أوروبا المختلفة، كون المتابعة أصبحت عالمية.

جدير بالذكر أن عديد الحسابات الرياضية السعودية أصبحت تتجه للتغريد في بعض الأحيان باللغة الإنجليزية، لإيصال أخبارها للصحف والمواقع العالمية، المهتمة بنقل ما يدور حول رونالدو في السعودية.