الفضائح تتوالى قبل الكلاسيكو .. تفاصيل جديدة في اتهامات لاعبو ريال مدريد الجنسية!

فضيحة جديدة قبل مباراة الكلاسيكو...

أدلت الشاهدة في قضية لاعبي ريال مدريد، الشباب شهادتها يوم الجمعة في المحكمة وأصرت على روايتها بأن لاعبي الميرينجي سجلوا مقطع فيديو جنسي، ولكنهم قاموا بحذفه.

وكانت الشرطة الإسبانية، قد اعتقلت أربعة من لاعبي ريال مدريد الشباب، في وقت سابق بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر، دون الكشف عن اسم اللاعبين.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن القاضي المكلف بالتحقيق في القضية، قام بمعاينة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، خلف الأبواب المغلقة، دون حضور المحامين ثم حضر الشهود.

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وقرر القضاء الإسباني توجيه اتهامات جديدة للاعبين الأربعة، بخلاف نشر مقاطع فيديو بمحتوي جنسي، وبحسب ما ذكرته شبكة "RMC" فإن القضاء اتهم اللاعبين باستخدام الأطفال في المواد الإباحية.

وبحسب ما ذكرته الشبكة، فإن تلك الجريمة، قد تصل عقوبتها إلى سجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.