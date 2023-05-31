الفشل مستمر .. "ما يحدث من إدارة الاتحاد استفزاز للجمهور في ليلة التتويج!"

العميد سيتوج الليلة بطلًا للدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه، لكن هناك حالة غضب

يبدو أن ليلة تتويج الاتحاد بطلًا لدوري روشن السعودي ستشهد بعض الأمور التي تغضب الجماهير، لكن المشكلة أنها من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي.

مقرر أن تقام مراسم تسلم العميد لكأس دوري روشن، اليوم الأربعاء، عقب مواجهة الطائي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة.

وأعلن النادي الجداوي بالفعل نفاد تذاكر اللقاء، لكن المفاجأة هي قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بإجراء سحب على بعض التذاكر عبر حساباتهم الشخصية، وهو ما أغضب الإعلامي الرياضي خضر المقعدي.

المقعدي اعتبر ما يحدث هو نكران لجميل الجمهور الذي دعم النادي بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية رغم الأزمات التي عصفت به، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يحدث هذا استفزاز لمدرج طوال 4 مواسم ظل داعمًا لهذه الإدارة حتى تحقق الدوري، كان يفترض أن يكون التكريم هذا المساء لهذا المدرج، لا أن توزع التذاكر بهذه الطريقة!".

وأضاف: "عضو إدارة ويعمل مسابقات سحب على تذاكر بحساباته الشخصية وليست حسابات النادي!، لكن فشل التسويق والاستثمار مستمر!".

جدير بالذكر أن لقب الموسم الجاري هو التاسع للاتحاد من بطولة الدوري المحلي، إذ شهد موسم 2008-2009م آخر تتويج له.