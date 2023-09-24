بعد فشل الاتحاد .. رسالة قوية من مصر بخصوص محمد صلاح والسعودية: المال لا يهمنا!

الصفقة التي فشلت، لم تكن متعلقة بصلاح وليفربول فقط، بل بالمقاولون العرب في مصر كذلك، لكن لا أحد يبالي!

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لم يضع محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، على نفسه راتب تاريخي برفضه عرض الاتحاد السعودي اللعب لصالحه في الميركاتو الصيفي الماضي، إنما كذلك أضاع على ناديه الأسبق المقاولون العرب المصري نسبة ليست بالقليلة من بيعه.

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مو بدأ مسيرته مع ذئاب الجبل قبل أن ينطلق في رحلته نحو أوروبا، وللنادي المصري نسبة مالية متفق عليها من إعادة بيعه لأي نادٍ، لكن يبدو أن محسن صالح؛ رئيس المقاولون العرب، حاله كحال صلاح، لا يبالي أمام الإغراءات المالية الكبرى.

صالح قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "صلاح تربى في المقاولون العرب، وهذا يعني أننا قبل بحثنا عن المال، نبحث عن المجد، والمجد أهم من المال بمراحل، لو كنا نركض وراء الأموال، لتاجرنا بأولادنا، نحن لا نروج أبناءنا في السوق المحلي بل نبعث بهم للسوق الخارجي، وهذا ليس بحثًا عن المال بل المجد".

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وأضاف: "صلاح تفكيره كتفكير المقاولون العرب، لا يبحث عن مال، يبحث عن مجد وأرقام قياسية لم يصل لها أحد من قبل، هذا هو محوره الأساسي كما هو محورنا".

يذكر أنه بحسب التقارير التي انتشرت في الصيف الماضي فإن عرض العميد السعودي تخطى الـ200 مليون جنيه إسترليني، لكن رغم موافقة صلاح إلا أن ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب رفض التفريط به نهائيًا.

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