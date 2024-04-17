الفساد يتفشى في إسبانيا .. تيباس مهدد بـ"الإيقاف" بسبب ريال مدريد!

قضية جديدة في الملاعب الإسبانية..

لا يمر يوم واحد حاليًا؛ إلا ونسمع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن قضية فساد جديدة أو تلاعب في العقود والصفقات، في الملاعب الإسبانية.

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وخلال الأيام الماضية.. أوقفت المحكمة الإدارية الرياضية - وهي أعلى سلطة في إسبانيا -، رئيس اتحاد الكرة المحلي "المؤقت" بيدرو روشا، في قضية فساد كبرى.

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ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، مساء اليوم الأربعاء، ستُعلن نفس المحكمة الإدارية، غدًا الخميس أو خلال الأسبوع القادم على الأكثر؛ "إيقاف" خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني.

الصحيفة الشهيرة كشفت عن أن فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد، تقدّم بشكوى رسمية ضد تيباس؛ بسبب صفقة "CVC"، التي شهدت توقيع 38 فريقًا من أصل 42 في إسبانيا، على صفقة لبيع 10٪ من حقوق البث التلفزيوني الخاصة بهم، على مدار الخمسين عامًا القادمة.

وزعم بيريز في الشكوى، أن عملية استدعاء الجمعية العمومية من قِبل تيباس والتصويت على الصفقة، لم يتم تنفيذها بشكل صحيح؛ وهو ما يعد تلاعب بالقوانين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المحكمة الإدارية فتحت تحقيقًا ضد تيباس، في أعقاب شكوى رئيس العملاق الإسباني؛ وذلك استعدادًا لإيقافه عن عمله رسميًا.

جدير بالذكر أن خافيير تيباس، من أقوى المعارضين لفكرة فلورنتينو بيريز، بإنشاء بطولة قارية جديدة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، بدلًا من دوري أبطال أوروبا.