"الفساد على الهواء مباشرةً" .. نهاية مواجهة ليفربول ونيوكاسل تشعل ثورة ضد التحكيم الإنجليزي!

اتهامات بسرقة المباراة من نيوكاسل..

بقدر الإثارة الفنية التي شهدتها مواجهة نيوكاسل وليفربول يوم الأربعاء، بقدر ما خطف التحكيم الأنظار في آخرها أثر لقطة غريبة.

نيوكاسل استضاف الريدز أمس الأربعاء، في لقاء انتهى بالتعادل بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصحاب الأرض تقدموا في المباراة مرتين وفي كل مرة تنجح كتيبة المدرب أرني سلوت في العودة بالتعادل، حتى قال نيوكاسل كلمته الأخيرة بإحراز الهدف الأخير في المباراة مدركًا التعادل في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي عن طريق فابيان شار.

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لكن كان نيوكاسل قادرًا على خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع لولا قرار الحكم أندي مادلي..

الحكم الإنجليزي احتسب خمس دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الثاني، ومع نهاية تلك الدقائق بثوانٍ معدودة فقط كان نيوكاسل يقود هجمة مرتدة خطيرة على مرمى ليفربول، إذ تقدم ثلاثة لاعبين منه للانفراد بالحارس الأيرلندي كويمين كيليهر، لكن هنا قرر مادلي إطلاق صافرته معلنًا نهاية المباراة.

ذاك القرار تسبب في ثورة غضب كبرى على منصات التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "نيوكاسل 3 ضد 1 في الثلث الأخير من الملعب في الثواني الأخيرة من المباراة ثم يعلن الحكم انتهاء اللقاء، الفساد أصبح على الهواء مباشرةً في أبهى صوره، أمر مقزز للغاية".

وأضاف آخر: "مؤكد أن ليفربول سيفوز بالدوري، لماذا يطلق الحكم صافرة النهاية في الوقت الذي كان فيه نيوكاسل على وشك إحراز هدف الفوز؟"، قبل أن يعلق ثالث: "فضيحة تحكيمية، ليفربول سرق نيوكاسل".

يذكر أنه رغم التعادل حافظ ليفربول على الصدارة برصيد 35 نقطة متفوقًا بسبع نقاط على تشيلسي؛ صاحب الوصافة، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 20 محتلًا المركز العاشر في جدول الترتيب.