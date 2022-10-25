الفرص التدريبية؟ فييرا: الأبواب مغلقة أمام أصحاب البشرة السمراء

مازن زكيمازن زكي|
Patrick Vieira
الدوري الإنجليزي الممتازP. Vieiraكريستال بالاس

فييرا يتمنى إعطاء الفرص المتساوية للجميع

أوضح مدرب فريق كريستال بالاس ولاعب نادي آرسنال السابق باتريك فييرا أن الفرص التدريبية صعبة للغاية على المدربين من أصحاب البشرة السمراء، حيث قال الفرنسي إن الأبواب مغلقة أمامهم.

وبحسب ما نشر عبر موقع "BBC" فإن التقارير تشير إلى وجود نسبة 43% من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، و34% من لاعبي التشامبيونشيب من أصحاب البشرة السمراء، لكن النسبة تنخفض إلى 4.4% حينما يتعلق الأمر بالمدربين.

وعن ذلك، تحدث فييرا -المدرب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصحاب البشرة السمراء- إلى "BBC"، وقال: "يجب أن نعطي الفرص لأصحاب البشرة الملونة، نحن جيدون مثل أي شخص آخر. ولا نحتاج إلى فرصة أكثر أو أقل من أي شخص آخر".

وواصل: "عندما تنظر إلى أفضل خمس بطولات دوري في العالم وتنظر إلى عدد المدربين من أصحاب البشرة السمراء في الدرجة الأولى أو الثانية، فهذا لا يكفي، هناك نقص في الفرص هناك".

"التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!"

واختتم: "ولكن بشكل عام، أعتقد أن الأبواب ليست مفتوحة لنا للقيام بما يمكننا القيام به وللوصول إلى الإدارة، وعندما أتحدث عن الإدارة، أتحدث عن الفريق، لكنني أتحدث أيضًا عن المستوى الأعلى، نحن بحاجة إلى مزيد من الفرص لإظهار أننا بحالة جيدة مثل أي شخص آخر".

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

102437 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 10023ليفربول
  • 14657مانشستر يونايتد
  • 50933مانشستر سيتي
  • 26824فريق آخر
102437 الأصوات
اعثر على لاعبيك المفضلين الجدد في FIFA 23!
اشترِ FIFA 23 الآن

اختيارات المحررين