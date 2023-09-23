الفرصة الأخيرة .. إدارة الهلال تجتمع مع جيسوس

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهلال مع جورج جيسوس....

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تراقب إدارة الهلال، الوضع الفني للفريق تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، وسط مطالبات بإقالة المدرب البرتغالي، نتيجة تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

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وكانت جماهير الهلال، تطالب بإقالة المدرب البرتغالي، من منصبه بسبب تراجع الأداء مع الهلال في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها التعادل مع نافباخور الأوزبكي في أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال عقدت اجتماعًا استثنائيًا مع جيسوس، لمناقشة وضع الفريق في الفترة الحالية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن مجلس إدارة الهلال، واجه المدرب جيسوس، ببعض الملاحظات المدونة ضده بعد آخر تعادلين، وطالبته بسرعة تصحيح الأوضاع وتحسين أداء الفريق.

ويستعد الهلال، لمواجهة الجبلين مساء يوم الإثنين ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس الملك، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

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