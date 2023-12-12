الفرصة الأخيرة؟ ريال مدريد يحدد "شرطًا نهائيًا".. وكيليان مبابي يتصرف بغرابة

النادي الإسباني أبلغ اللاعب بمهلة محدد، والجميع في الانتظار..

يتواصل الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي الصيف المقبل، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، أن ريال مدريد أبلغ ممثلي كيليان بأنه ينتظر ردًا نهائيًا على العرض في الرابع من يناير المقبل، سواء بالموافقة أو الرفض.

وأضاف: "لكن اللاعب وممثلوه لا يستعجلون حسم الاتفاق مع ريال مدريد خلال الشهر المقبل، رغم أنه لم يغير رأيه بشأن الرحيل عن باريس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد البرنامج على أن "الصفقة مهددة"، حيث يتمسك الريال بالحصول على إجابة في اليوم الذي حدده، في وقت لم يحسم اللاعب اتفاقه مع النادي، كما لا توجد أي مفاوضات مفتوحة حاليًا.

وفيما يتعلق بالمقابل المالي المتوقع حال إتمام الصفقة، كشف "إل شيرينجيتو": "إدارة الميرنجي لا تعتزم وضع (شيك على بياض) على طاولة المفاوضات، لكنها ستقدم عقدا ماليًا جيدًا".