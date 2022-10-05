"الفرحة فرحتان".. ريال مدريد يجهز نبأ سارًا لكريم بنزيما

المرينجي يطمح لمنح نجمه الأول نهاية عام لا تنسى

يطمح ريال مدريد لتجهيز خبر سار لنجمه سار في الفترة المقبلة، من خلال حسم ملف تجديد تعاقده الراهن مع الفريق الملكي.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن ريال مدريد يخطط لمنح الفرنسي ذي الأصول الجزائرية تمديدًا لعقده يصل إلى يونيو 2024.

الفرحة فرحتان

الصحفي الإيطالي يرى أن ريال مدريد الذي يتوقع حصول بنزيما على الكرة الذهبية هذا العام سيكون سعيدًا بشكل أكبر إذا تم منحه عقد جديد بحيث يصبح الاحتفال احتفالين بالنسبة للمهاجم الفرنسي.

يدرك ريال مدريد ما الذي يعنيه شعور بنزيما بالرضا، نجم الفريق الأول خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بات يملك رصيدًا مبهرًا لدى جماهير اللوس بلانكوس خصوصًا بعد قيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه الموسم الماضي بعد أداء استثنائي من الناحية الفردية والجماعية.

يأتي هذا في وقت لا يمر فيه بنزيما بأفضل فتراته، خصوصًا بعد إهداره ركلة جزاء لريال مدريد أمام أوساسونا كان تسجيلها كفيلًا بمنح رجال المدرب كارلو أنشيلوتي النقاط الثلاثة التي تبقيه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والتي فقدها لصالح الغريم برشلونة.